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Yeni Zelanda’da hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 49 Müslüman için Elazığ’da öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.Elazığ’da Elhak Platformu tarafından Yeni Zelanda’daki saldırıda hayatını kaybedenler için İzzet Paşa Camii’nde öğle namazı sonrasında gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Yeni Zelanda’da hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi namazı kılındı

Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 49 Müslüman için Elazığ’da öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.
Elazığ’da Elhak Platformu tarafından Yeni Zelanda’daki saldırıda hayatını kaybedenler için İzzet Paşa Camii’nde öğle namazı sonrasında gıyabi cenaze töreni düzenlendi. Gıyabi cenaze namazına AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, STK başkanları, platform üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan gıyabi cenaze namazı sonrasında dua edildi.

Yeni Zelanda’da hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi namazı kılındı

Yeni Zelanda’da hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi namazı kılındı

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