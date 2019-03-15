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Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için Hatay’ın İskenderun ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı, saldırı protesto edildi.İskenderun Kaptanpaşa Camii’nde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Türkiye Gençlik Vakfı Hatay İl Temsilciliği tarafından Yeni Zelanda saldırısı protesto edildi.

Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için Hatay’ın İskenderun ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı, saldırı protesto edildi.
İskenderun Kaptanpaşa Camii’nde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Türkiye Gençlik Vakfı Hatay İl Temsilciliği tarafından Yeni Zelanda saldırısı protesto edildi. Bir basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı Hatay İl Başkanı Sinan Köklü, "Yeni Zelanda’daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi’yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah Teala’dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.
Yapılan açıklamanın ardından sloganlar ile Yeni Zelanda’da yaşanan terör olayı protesto edildi.

Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

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