HABER

Yeni Zelanda'da iki camideki katliam

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "İslam'a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İslam'a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırılarını kınadığını bildirdi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
İslam'a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur.
Şiddetle kınıyorum."

2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
Rektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladıRektör öğrencilerle yer sofrasında aynı tabağa kaşık salladı
Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı!Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Cami saldırıları Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı, "Hayırsever iş adamıyım" dedi

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı!

Günlük burç yorumları 15 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

20 bin lira dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Çocukları para karşılığı terör kamplarına götürüyorlardı, operasyonda yakalandılar

3 ilçede operasyon! Çocukları para karşılığı...

Görenler hayrete düşüyor! İnternetten 85 bin liraya satılıyor

İnternetten 85 bin liraya satılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.