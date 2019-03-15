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Yeni Zelanda'da iki camideki katliam

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 10:45 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Terörü ve insanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın her yerine yayma çabasının son örneği olan Yeni Zelanda’daki Nur Camisi’ne yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyor, İslam alemine ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyorum"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terörü ve insanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın her yerine yayma çabasının son örneği olan Yeni Zelanda’daki Nur Camisi’ne yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle lanetlediğini belirtti.

İngilizce ve Türkçe yaptığı açıklamasında Şentop, şunları kaydetti:

"Terörü ve insanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın her yerine yayma çabasının son örneği olan Yeni Zelanda’daki Nur Camisi’ne yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyor, İslam alemine ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop terör saldırısı Yeni Zelanda

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