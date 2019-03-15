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Yeni Zelanda’da İki Camiye Saldırı: 40 Ölü 48 Yaralı

15.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern düzenlediği basın toplantısında Christchurch şehrinde iki ayrı camiye silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda ölü sayısının 40 kişi olduğunu 20’si ağır 48 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yeni Zelanda’da İki Camiye Saldırı: 40 Ölü 48 Yaralı

Yeni Zelanda’da Cuma namazı sırasında iki ayrı camiye düzenlenen silahlı saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern düzenlediği basın toplantısında Christchurch şehrinde iki ayrı camiye silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda ölü sayısının 40 kişi olduğunu 20’si ağır 48 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı saldırılarla ilgili olarak “Yeni Zelanda tarihinin en karar günü ifadesini kullandı. Ardern “Bu saldırıyı ancak terör saldırısı olarak açıklayabiliriz” dedi. Olayın ardından polisin saldırıya karıştıkları gerekçesiyle biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı. Saldırganlardan biri camiye girerek Cuma namazaı kılanların üzerlerine ateş açma anını sosyal medyadan canlı yayınladı.

Saldırıyı üstlenen kişilerden birinin sosyal medyada 74 sayfalık göçmenlik karşıtı bir manifesto yayınladığı ortaya çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

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