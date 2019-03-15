Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yerel basın, can kaybının 30'a yakın olduğunu bildirdi. Saldırı sonrası dört kişi gözaltına alındı.Yeni Zelanda'nın doğusunda yer alan Christchurch kentindeki Masjid Al Noor ve Linwood Masjid camilerine cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısına dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak polis sözcüsü "önemli sayıda" can kaybının olduğunu belirtti. Yeni Zelanda medyasında çıkan haberlerde, can kaybının 30'a yakın olduğu belirtildi.
Saldırıların ardından üç erkek ve bir kadın şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
Saldırılar sonrası Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilerden kapılarını kapatmalarını istedi. Christchurch kentindeki okullara giriş çıkışlar da bir süreliğine yasaklandı. Yasağın kaldırılmasının ardından velilere çocuklarını okullarından almaları için izin verildi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırılar sonrası New Plymouth kentinde yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri" ifadesini kullandı. Ardern, "Bu aşırı şiddet eyleminden etkilenen insanların çoğu, mülteci ve göçmen topluluklarımızdan olacak. Yeni Zelanda onların evi. Burada güvende olmalılar" dedi.
Yeni Zelanda Başbakanı saldırı nedeniyle bir ance önce başkent Wellington'a dönerek ulusal güvenlik birimleriyle acil durum toplantıları yapacağını sözlerine ekledi.
Saldırı anına ait görüntü iddiası
Camilerden birinde çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada yayınlandı. Facebook'ta canlı olarak yayımlanan görüntüde, silahlı kişinin camiye girer girmez ateş etmeye başladığı ve içeride de insanları vurmaya devam ettiği görülüyor. AFP haber ajansı, videonun doğruluğunu teyit ettiğini belirtti.
Facebook'a bu videoyu yükleyen kişi, aynı isimle Twitter'da 74 sayfalık bir manifesto yayımladı. Saldırıyı üstlenen bu kişi, göçmen karşıtı manifestoda, kendisini 28 yaşında Avustralyalı bir erkek olarak tanımladı.
Facebook, videoyu saldırılardan kısa süre sonra sildi. Twitter da söz konusu hesabı askıya aldı.
Yeni Zelanda polisi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı anına ait olduğu öne sürülen videonun sosyal medyada paylaşılmaması için çağrıda bulundu.
Kalın: Irkçı saldırıyı şiddetle kınıyorum
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın saldırıların ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Yeni Zelanda #Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir" dedi.
Kalın, "İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir" diye ekledi.
DW,AFP,dpa,AP,rtr/CÖ,DÇÜ
© Deutsche Welle Türkçe
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