Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yerel basın, can kaybının 30'a yakın olduğunu bildirdi. Saldırı sonrası dört kişi gözaltına alındı.Yeni Zelanda'nın doğusunda yer alan Christchurch kentindeki Masjid Al Noor ve Linwood Masjid camilerine cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısına dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak polis sözcüsü "önemli sayıda" can kaybının olduğunu belirtti. Yeni Zelanda medyasında çıkan haberlerde, can kaybının 30'a yakın olduğu belirtildi.

Saldırıların ardından üç erkek ve bir kadın şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Saldırılar sonrası Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilerden kapılarını kapatmalarını istedi. Christchurch kentindeki okullara giriş çıkışlar da bir süreliğine yasaklandı. Yasağın kaldırılmasının ardından velilere çocuklarını okullarından almaları için izin verildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırılar sonrası New Plymouth kentinde yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri" ifadesini kullandı. Ardern, "Bu aşırı şiddet eyleminden etkilenen insanların çoğu, mülteci ve göçmen topluluklarımızdan olacak. Yeni Zelanda onların evi. Burada güvende olmalılar" dedi.