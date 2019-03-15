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Yeni Zelanda’da iki camiye terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam: - "Batı zihniyeti başta eğitim ve basın dili olmak üzere, her alanda İslam düşmanlığını terk etmek durumundadır. Aksi takdirde bu ateşin dokunmayacağı kimse kalmayacaktır"

DİYARBAKIR (AA) - HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Batı zihniyeti başta eğitim ve basın dili olmak üzere her alanda İslam düşmanlığını terk etmek durumundadır. Aksi takdirde bu ateşin dokunmayacağı kimse kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sağlam, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıda şehit düşenlerin sayısının 49'a yükseldiğini hatırlattı.

Katliamda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Sağlam, tarih boyunca İslam ve Müslümanlara karşı düşmanlıktan, hiç kimsenin fayda görmediğini, bugün de görmeyeceklerini vurguladı.

Sağlam, "Batı zihniyeti başta eğitim ve basın dili olmak üzere, her alanda İslam düşmanlığını terk etmek durumundadır. Aksi takdirde bu ateşin dokunmayacağı kimse kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam

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