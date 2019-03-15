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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 12:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "İnsanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi Yeni Zelanda'da" - "İslamofobi'nin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz. Bu konuda batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya çağırıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin, "İslamofobi'nin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz. Bu konuda batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, şu paylaşımda bulundu:

"İnsanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi Yeni Zelanda'da. Camide namaz kılanlara teröristler ateş açtı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

İslamofobi'nin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz. Bu konuda batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, İslam ülkelerini kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırıp barış içinde yaşamaya çağırıyoruz."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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