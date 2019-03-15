Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'daki saldırı, "nefret söylemi ile İslamofobinin ve yabancılara karşı düşmanlığın yükselişinin tehlikeli bir göstergesi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Allah'ın evlerinin (camilerin) saygınlığının çiğnendiği ve masum insanların kanının akıtıldığı söz konusu terör saldırısı, bu tür iğrenç davranışlarda bulunan akımlara ve ırkçı gruplara müsamaha göstermememiz gerektiğini bildiren bir uyarı zili olmalı." ifadelerine yer verildi.

Ezher'in açıklamasında, dinleri ve kültürlerine bakmaksızın toplum içinde bir arada yaşama, hoşgörü ve entegrasyonu desteklemek için daha fazla çaba gösterilmesi istendi.

