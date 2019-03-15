Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği ve Dünya Ehl-i Beyt Vakfı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Deniz Feneri Derneğinden yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda Christchurch'te Cuma namazı sırasında yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda 40 masum kişi katledildi. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz." denildi.

Bu saldırıların İslam karşıtı söylemler kullanan kimi siyasilerin oluşturduğu bir atmosferin sonucu ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Canilerin yayınladığı bildiri açıkça İslam ve Türk düşmanlığıyla doludur. İslam düşmanlığını körükleyenler bunun bir din ve coğrafyayla sınırlı sonuçları olmayacağını göremiyorlar. Camilere düşmanlık besleyen alçakların nefret söylemi bütün insanlığı tehdit ediyor. İslam düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir. Bu vahşi saldırıya dünya ortak tepki vermeli ve karşısında durmalıdır. İslam ve Müslüman düşmanlığı kıyamete kadar insanlığın vicdanında yok edilmelidir."