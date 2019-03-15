Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "İslamofobiyi, faşizmi besleyen AB ve diğer devletlerin insanlığı sürüklediği ruh hali, bu ve benzeri saldırılar ile net bir şekilde ortaya çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Öksüz, yayımladığı kınama mesajında, "Yeni Zelanda’da iki camimize ve cuma namazı için toplanmış Müslüman kardeşlerimize yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Camilerimize ve Müslümanlara yapılan bu saldırı maalesef ilk değil ve öyle görünüyor ki son da olmayacak." ifadelerini kullandı.

Saldırıların özellikle Avrupa merkezli yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığının bir yansımasının sonucu olduğuna işaret eden Öksüz, şunları belirtti:

"İslamofobiyi, faşizmi besleyen AB ve diğer devletlerin insanlığı sürüklediği ruh hali, bu ve benzeri saldırılar ile net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Üretilen bu politikalar ile sadece faşizm ve İslamofobi beslenmemekte, adeta aynı zamanda 'dinfobik' bir insanlık hedeflenmektedir. Faşizm ve İslamofobiyi destekleyen devletleri, bu silahın bir gün kendilerine de döneceğini hesaba katarak, insani değerlere sahip çıkmaya ve insanlığın fıtratında bulunan temiz vicdanları bozmamaya davet ediyoruz."

Öksüz, saldırganın saldırı anını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamış olmasının da ayrıca düşündürücü olduğuna dikkati çekerek, yayının insanlık adına büyük endişe verdiğini vurguladı.

