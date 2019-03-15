Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Dede, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları da en derin duygularla hissettiklerini ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kararlılıkla atacağı her adımın arkasında olduklarını belirterek, İsrail'in uygulamalarını eleştirdi.

TÜGVA İl Temsilcisi Kadir Dede, burada yaptığı basın açıklamasında, "Yeni Zelanda'da mabedimize yapılan saldırıyı kınıyoruz. Ölmüşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.

Ardahan Merkez Cami'de cuma namazı çıkışı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) organizesinde bir araya gelen ve Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Ardahan Belediye Başkanı Adayı Yunus Baydar, bazı STK temsilcileri ile vatandaşların da destek verdiği gruptakiler, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına tepki gösterdi.

ARDAHAN/ERZİNCAN/TUNCELİ (AA) - Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de bir araya gelen gruplar ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de bir grubun ezana yaptığı saygısızlığı da kabul edemeyeceklerini vurgulayan Dede, "Ezan ilahi bir çağrıdır, bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu topraklarımızın mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılabilir bir tarafı yoktur." ifadelerini kullandı.

- Erzincan

Erzincan'da Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Terzibaba Camisi'nde cuma namazı çıkışı TÜGVA organizesinde bir araya gelen ve AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, bazı STK temsilcileri ile vatandaşların da destek verdiği gruptakiler, terör saldırısına tepki gösterdi.

TÜGVA İl Temsilcisi Fatih Yeşilbaş, Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda şehit ve yaralıların olduğunu üzüntü içerisinde öğrendiklerini söyledi.