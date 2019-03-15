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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:15 | Son Güncelleme

Osmaniye ve Hatay'da, saldırılarda ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı ve saldırı protesto edildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye ve Hatay'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırıları protesto edildi, ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Osmaniye'de Envarü-l Hamid Cami avlusunda cuma namazı sonrası toplanan grup, saldırılarda ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cenaze namazının ardından grup adına bir açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Şube Başkanı Talha Akif Gürbüz, sabah vakti gerçekleşen saldırıyla tüm Türkiye ve Müslüman aleminin sarsıldığını söyledi.

Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda şehit ve yaralı olduğunu hatırlatan Gürbüz, "104 yıl önce İngiliz Emperyalizmi, ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de Kültür Emperyalizmi, İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allahuteala'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından saldırıda ölenler için dua edildi.

Hatay'da da İskenderun ilçesindeki Kaptan Paşa Cami önünde bir araya gelen TÜGVA İl Temsilciliği üyeleri, terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

TÜGVA Hatay İl Temsilcisi Sinan Köklü, basın açıklamasında, ezanın, bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Köklü, grup adına, hazırlanan basın bildirisini okudu.

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hatay Osmaniye Yeni Zelanda

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