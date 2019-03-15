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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınayarak, olayı İsrail askerlerinin 25 yıl önce El Halil Camisi'ne düzenlediği saldırının bir benzeri olarak niteledi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Ureykat, yaptığı basın açıklamasında, saldırının, dini savaşların tohumlarını eken radikal ideolojiden kaynaklandığını ifade etti.

FKÖ Genel Sekreteri, Yeni Zelanda'daki katliamı, İsrail askerlerinin 25 yıl önce işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan El Halil Camisi'ne düzenlediği saldırının bir benzeri olarak niteledi.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki El Halil Camisi'nde 25 Şubat 1994'te fanatik bir Yahudi, sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açmıştı. Tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Saib Uraykat Yeni Zelanda

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