Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Basın açıklamasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yaşananlar ve İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine de tepki gösterildi.

Saldırı sonucu çok sayıda şehit ve yaralının olduğunu anlatan Özdemir, "104 yıl önce İngiliz emperyalizmi, ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi, İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor." dedi.

Bursa Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Christchurch kentinde yaşanan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarla ilgili basın açıklaması yaptı.

BURSA (AA) - Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te protesto edildi.

"Bu insanlıktan nasibini almamış zihniyetin ve ruh halinin sonucu olan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini, demeçleri, yazıları, tavırları ile bu nefret ortamına zemin hazırlayanları lanetliyoruz." ifadesini kullanan Acar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Şeytanca niyetleri olan odakların, insanlığa dine dayanarak vahim, korkunç bir kurgu ve komplo kurduğunu vurgulayan Acar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce benzer versiyonlarını Avrupa ve ABD'nin birçok şehrinde gördüğümüz bu saldırılar, dini inançların, siyasal güç mücadeleleri ve sömürü hesapları için kullanılmasından kaynaklanmaktadır. İslamofobi ile ortak insanlık medeniyetimizin insan hakları, bir arada barış içinde yaşama, özgürlük gibi temel ilkeleri fütursuzca, sorumsuzca çiğnenmekte, Müslümanlara, İslam kültür, uygarlık ve yaşama biçimine nefret köpürtülmektedir. Ölüm ve kan üzerine kurulu hiçbir girişimi, oluşumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz."

- Eskişehir

Eskişehir kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde cuma namazının ardından bir araya gelen TÜGVA ve bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri adına basın açıklaması yapıldı.