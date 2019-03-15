Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığının çağrısı üzerine Gazze'deki birçok camide Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yönelik saldırılardaki terör kurbanları için gıyabi cenaze namazları eda edildi.

Öte yandan Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada terör saldırısını kınayarak, Yeni Zelanda makamlarından saldırganları yargılamasını ve arkasında duran odakları ortaya çıkarmasını talep etti.

