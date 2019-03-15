Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlıkları Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarını kınayan birer açıklama yayımladı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Şeyh Sabah, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan ve 49 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarını kınayarak, Kuveyt'in insan haklarına ve kanunlara aykırı olan ve masum insanları, kutsal ibadet yerlerini hedef alan terör olaylarını reddettiğini ifade etti.

Şeyh Sabah'ın Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy'e taziye mesajı göndererek, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Yeni Zelanda hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilediği aktarıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy'ye telgraf göndererek, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıyı kınadığını ifade etti.

Al Sani nedeni ne olursa olsun Katar'ın terör ve radikalizme karşı tavrının net olduğunu kaydetti.