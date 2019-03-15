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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:09 | Son Güncelleme

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: "Dünyada ciddi bir Müslüman düşmanlığının bu şekilde körüklendiğini ve bunun sonucunda da böyle acıların yaşandığına şahit oluyoruz"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarına ilişkin, "Dünyada ciddi bir Müslüman düşmanlığının bu şekilde körüklendiğini ve bunun sonucunda da böyle acıların yaşandığına şahit oluyoruz." dedi.

Erdoğan, Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da yaşanan olayın kendilerini derinden sarstığını söyledi.

Dünyada hakikaten özellikle Avrupa ve Amerika'da olmak üzere Batı dünyasında Müslüman karşıtı aşırıcılık ve radikalliğin artmakta olduğu gördüklerini ifade eden Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar dünyada Müslümanları her zaman aşırıcılıkla itham edenler, hatta Cumhurbaşkanımızın defalarca kullanılmamasını söylemesine rağmen kullanılan İslami terör ifadesi ile kafaları bulandırmalarına rağmen bakıyorum mağdur ve tehdit altında yaşayanlar yine Müslümanlar. Ama kimse kalkıp Hristiyan terör ifadesini bu olaylarda kullanmıyor. Tabii ki kullanılmaması lazım. Tabii ki terörün dininin olmadığını her zaman vurgulamamız lazım. Dünyada ciddi bir Müslüman düşmanlığının bu şekilde körüklendiğini ve bunun sonucunda da böyle acıların yaşandığına şahit oluyoruz. Tabii bu Müslümanların bir dayanışma içerisinde olmamasından kaynaklanıyor."

Müslümanların kardeşliğinin bir fantezi olmadığını dile getiren Erdoğan, Müslümanların kardeşliğinin, Allah'ın Kur'an'da bir emri olduğunu kaydetti.

Yeni Zelanda'daki şehitleri kardeş olarak görmeleri gerektiğini dile getiren Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böyle zulüm ve terör eylemlerinin olmaması için bütün dünyayı özellikle de Batı dünyasını bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu saldırıyı yapanların yazdıkları belgelerde hedef alınmış olması da Türkiye'de böyle bir liderin yönettiği ülkede yaşamanın bizim için ne büyük bir şans olduğunu da gösteriyor. Bizim liderimize sahip çıkmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın, dünyada bu konudaki duyarlılığının artması ile ilgili en net mücadeleyi veren lider olduğunu görmekteyiz. Elbette bizleri gelecek için umutlandırıyor. Allah zeval vermesin. Allah yardımcıları olsun."

Bu ülkenin mayası ve harcının belli değerler ile yoğrulduğunu ifade eden Erdoğan, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a varıncaya kadar maya aynı maya, harç aynı harç." değerlendirmesinde bulundu.

Müslüman dünyasından bazılarının bugün İsrail ve Amerika ile birlikte Filistin'e taarruz ettiklerini ifade eden Bilal Erdoğan, "Kudüs'ü her geçen gün Müslümanlardan koparmanın hesabını yapıyorlar. Bütün bu İslam alemi ve dünyada o Filistin'deki mazlumların ve Kudüs'ün hukukunu Cumhurbaşkanımız savunuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün tek başına mücadele verdiğini belirten Erdoğan, "Gönül isterdi ki bütün ümmet bu konuda bir araya gelsin, bütün Müslüman ülkelerin liderleri yan yana dursunlar ve Kudüs'e yapılan saldırı ve tacizleri telkin etsinler. Gerekli tepkileri gösterip, gerekli önlemleri alsınlar. Ama maalesef bizim içimize yarma operasyonları yapıyorlar, meselesi sadece koltuğunu korumak olan bazı liderleri yanlarına çekmek suretiyle Müslüman dünyasını bu şekilde kamplara ayırıyorlar." şeklinde konuştu.

Daha sonra Bilal Erdoğan, beraberindeki TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, Vali Aykut Pekmez, TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi İdris Toprak ve partililer ile Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilal Erdoğan TÜGVA Yeni Zelanda

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