Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarına ilişkin, "Dünyada ciddi bir Müslüman düşmanlığının bu şekilde körüklendiğini ve bunun sonucunda da böyle acıların yaşandığına şahit oluyoruz." dedi.

Erdoğan, Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da yaşanan olayın kendilerini derinden sarstığını söyledi.

Dünyada hakikaten özellikle Avrupa ve Amerika'da olmak üzere Batı dünyasında Müslüman karşıtı aşırıcılık ve radikalliğin artmakta olduğu gördüklerini ifade eden Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar dünyada Müslümanları her zaman aşırıcılıkla itham edenler, hatta Cumhurbaşkanımızın defalarca kullanılmamasını söylemesine rağmen kullanılan İslami terör ifadesi ile kafaları bulandırmalarına rağmen bakıyorum mağdur ve tehdit altında yaşayanlar yine Müslümanlar. Ama kimse kalkıp Hristiyan terör ifadesini bu olaylarda kullanmıyor. Tabii ki kullanılmaması lazım. Tabii ki terörün dininin olmadığını her zaman vurgulamamız lazım. Dünyada ciddi bir Müslüman düşmanlığının bu şekilde körüklendiğini ve bunun sonucunda da böyle acıların yaşandığına şahit oluyoruz. Tabii bu Müslümanların bir dayanışma içerisinde olmamasından kaynaklanıyor."