Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Fas Kralı 6. Muhammed, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Kral Selman, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy'ye taziye mesajı gönderdi.

Terör eylemini şiddetle kınayan Kral Selman, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı diledi.

Selman, ülkesinin, tüm din, gelenek, görenek ve uluslararası kanunların kınadığı bu saldırı karşısında Yeni Zelanda'nın yanında olduğunu aktardı.

Fas resmi ajansı MAP'te yer alan habere göre Kral 6. Muhammed, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy'ye taziye mesajı göndererek, Christchurch şehrindeki 2 camiye düzenlenen ırkçı terör saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

