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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 23:41 | Son Güncelleme

Saldırılar, Yemen, Cezayir, IKBY ile KİK ve Arap Parlamentosu tarafından kınandı

MARİB (AA) - Yemen, Cezayir, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Parlamentosu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik terör saldırıları şiddetle kınanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, Yemen'in terörün her türlüsüne karşı olduğu belirtilerek, terörün dini ya da kimliğinin olmadığı vurgulandı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz bin Ali eş-Şerif, yaptığı yazılı açıklamada, Christchurch şehrinde iki camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Şerif, uluslararası topluma ırkçılıkla mücadele için çabalarını artırma, barış, hoşgörü ve birlikte yaşama olgularının tesisi için çalışma çağrısında bulundu.

IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi de yaptığı yazılı açıklamada, IKBY hükümetinin Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.

Dizayi, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. Saldırının faillerinin gereken cezayı almasını umuyoruz. Bu tür felaketlerin tekrarlanmamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- KİK ve Arap Parlamentosu

KİK ve Arap Parlamentosu da terör saldırılarını kınadı.

KİK Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, bu korkunç terör saldırısının tüm ahlaki ve insani değerlere aykırı olduğunu kaydetti.

Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, camileri hedef alan bu korkakça ve zalimce terör eylemini kınadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir IKBY Yemen

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