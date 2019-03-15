Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi de yaptığı yazılı açıklamada, IKBY hükümetinin Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.

Şerif, uluslararası topluma ırkçılıkla mücadele için çabalarını artırma, barış, hoşgörü ve birlikte yaşama olgularının tesisi için çalışma çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz bin Ali eş-Şerif, yaptığı yazılı açıklamada, Christchurch şehrinde iki camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Açıklamada, Yemen'in terörün her türlüsüne karşı olduğu belirtilerek, terörün dini ya da kimliğinin olmadığı vurgulandı.

MARİB (AA) - Yemen, Cezayir, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Parlamentosu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dizayi, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. Saldırının faillerinin gereken cezayı almasını umuyoruz. Bu tür felaketlerin tekrarlanmamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- KİK ve Arap Parlamentosu

KİK ve Arap Parlamentosu da terör saldırılarını kınadı.

KİK Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, bu korkunç terör saldırısının tüm ahlaki ve insani değerlere aykırı olduğunu kaydetti.

Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, camileri hedef alan bu korkakça ve zalimce terör eylemini kınadığını ifade etti.

