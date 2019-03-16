Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu vahşeti 2 yıldır planlandığı anlaşılan teröristlerin Sayın Cumhurbaşkanımızı, Türk milletini, ülkemizi ve tarihimizi hedef almaları olayın bir diğer üzücü boyutunu teşkil etmektedir. Tüm dünya mazlumlarının sesi olan Cumhurbaşkanımız, Allah'ın verdiği canı ancak Allah'ın alacağı bilinciyle ömrünü milletine hizmete adayarak gece gündüz çalışan bir lider. Milletimiz liderine her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacak, bu tür kirli operasyonlara asla müsaade etmeyecektir." dedi. Oktay, Yeni Zelanda'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde gazetecilere açıklama yaptı. Dün Christchurch şehrinde Al Noor ve Linwood camilerinde gerçekleştirilen eş zamanlı terör saldırılarının tüm vicdan sahiplerini üzdüğünü ifade eden Oktay, "İlk belirlemelere göre 49 masum kardeşimiz şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Üzülerek belirtmek istiyorum ki 3 vatandaşımız da yaralılar arasında bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızın durumlarıyla çok yakinen ilgilenmekteyiz." diye konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hain terör saldırısı üzerine Yeni Zelanda Genel Valisi Petsi Redi'yi aradığını, ayrıca yaralanan Türk vatandaşlarından ikisiyle telefonla görüştüğünü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da muhatabını aradığını anlattı. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, şunları söyledi: "Masum kurbanların ailelerine ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Saldırıların cuma namazını eda etmekte olan savunmasız, masum insanları hedef almasını ayrıca nefretle lanetliyoruz.

Bu vahşeti 2 yıldır planlandığı anlaşılan teröristlerin Sayın Cumhurbaşkanımızı, Türk milletini, ülkemizi ve tarihimizi hedef almaları olayın bir diğer üzücü boyutunu teşkil etmektedir.

Tüm dünya mazlumlarının sesi olan Cumhurbaşkanımız, Allah'ın verdiği canı ancak Allah'ın alacağı bilinciyle ömrünü milletine hizmete adayarak gece gündüz çalışan bir lider. Milletimiz liderine her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacak, bu tür kirli operasyonlara asla müsaade etmeyecektir."

- "Uluslararası toplumun sorumluluk almasını bekliyoruz" Fuat Oktay, "İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve bunlardan beslenen terör, günümüz insanlığının karşı karşıya kaldığı en önemli imtihanların başında gelmektedir.

İslam düşmanlığı kaynaklı sorunlara karşı etkin önlemler almak günümüz küresel şartlarında zorunluluktan öte hayati bir hal almıştır. Müslümanlar dünya genelinde ön yargı, ayrımcılık, nefret suçları ve nefret söylemlerinin mağduru olmaya devam etmektedir. Yaşanan bu terör eylemi, İslam düşmanlığının sınırları olmadığını bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermiştir. Buradan bütün dünyayı, İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına, radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Özellikle uluslararası toplumun bu taşın altına elini koymasını, sorumluluk almasını, üzerine düşenleri yapmasını bekliyoruz." dedi. Saldırının, Yeni Zelanda özelinde dünyanın ihtiyaç duyduğu birlikte yaşama kültürünün gerekliliğine dikkatleri bir kez daha çektiğini belirterek, Türkiye'nin, çok kültürlü toplumsal yapısıyla bu mücadelede Yeni Zelanda'ya elinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.