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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 16:25 | Son Güncelleme

Endonezya'da, terör saldırısında hayatını kaybedenler için dua edildi

CAKARTA (AA) - Endonezya’da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua edildi.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Cava Adası’ndaki Solo bölgesinde, Surakarta Kenti Şeriat Konseyi'nin (DSKS) organize ettiği dayanışma eylemine katılan yüzlerce kişi, terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için dua etti.

Saldırıyı kınadıklarını belirten DSKS Halkla İlişkiler Sorumlusu Endro Sudarsono basına yaptığı açıklamada, çeşitli dinlerden tüm insanların, herhangi bir ülkede ibadet konusunda kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Endonezya Dışişleri Bakanlığı, saldırıda bir Endonezya vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklarken, yaralanan baba-oğul iki Endonezyalının ise durumunun stabil olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirilmişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.

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dayanışma gösterisi Endonezya Solo Surakarta terör saldırısı Yeni Zelanda

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