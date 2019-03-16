Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

İSTANBUL (AA) - Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, "Saldırının hemen ardından açıklama yapan Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in, olaydan artan Müslüman nüfusu ve mültecileri sorumlu tutması da en az bu saldırı kadar vahşicedir. Saldırıyı hem Avustralya'da hem de Yeni Zelanda'da toplum içerisinde artan Müslüman nüfusa karşı büyüyen korkunun bir göstergesi olarak ifade eden Senatör Anning, Hitler’i aratmayacak kabiliyette ve donanımdadır." dedi.

İstanbul Ayasofya önünde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde buluşan çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti ve saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ayasofya önünde buluşan AGD, MGV, KADEM, TÜGVA, MTTB başta olmak üzere pek çok STK mensupları ve vatandaşlar, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etmek için toplandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Anadolu Gençlik Derneği mensupları ve topluluk adına açıklama yapan Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, saldırıda tetiği çekenleri, saldırının planlamasında yer alanları ve saldırı planı üzerinden hesap içerisinde olan tüm çevreleri en ağır şekilde kınadıklarına dikkati çekerek, "Müslüman ya da gayrimüslim, cami de ya da bir başka mekanda, masum insanlara yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez, insana kasteden hiçbir saldırı karşısında sessiz kalınmaz.

Dün Yeni Zelanda'da meydana gelen cami katliamını bir-iki kişinin sapkınlığı olarak görmek, olayı bireysel bir suç olarak ele almak, dünyada yükselen ırkçılığı, farklılıklara düşmanlığı okuyamamaktır." ifadelerini kullandı.