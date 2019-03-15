Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısına dünyadan tepkiler

Londra Belediye Başkanı Sadık Han saldırının "masum insanların inançlarından dolayı öldürüldüğü yürek burkucu bir haber" olduğunu belirterek, "Londra, bu korkunç terör saldırısı karşısında Christchurch halkının yanında. Londra, bazılarının yok etmek istediği çeşitliliği daima destekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, terör saldırısını "korkunç bir eylem" şeklinde niteleyerek, "Yeni Zelanda, dünyanın en huzurlu, barışsever ve cömert uluslarından biri. İngiltere'deki dostlarınız, acınızı paylaşmada yanınızda." ifadesini kullandı.

May, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere adına, Christchurch'teki terör saldırısının ardından Yeni Zelanda halkına en derinden başsağlığı diliyorum. Düşüncelerim, bu tiksindirici şiddet eyleminden etkilenlerle." dedi.

LONDRA/PARİS/BRÜKSEL (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarına ilişkin İngiltere, Fransa ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan tepki geldi.

Başkentte polislerin bugün tetikte olacağını kaydeden Han, "Londra'daki Müslümanlara güven vermek istiyorum. Londra polisi ile temas halindeyim. Bugün, Londralılar namaz kılmaya giderken camiler etrafında görünür şekilde polisler ve silahlı müdahale ekipleri olacak." dedi.

- Fransa'dan tepkiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim Christchurch'deki camilere yönelik iğrenç suçların mağdurları ve yakınlarıyla. Fransa, her türlü aşırılığa karşı duruyor ve dünyada terörizme karşı ortaklarıyla hareket ediyor." ifadesini kullandı.

- AB Komisyonundan tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de yayımladığı basın açıklamasında, "Christchurch'teki Müslüman toplumuna yapılan terör saldırısını derin üzüntü ve korkuyla öğrendim. Kurbanların yakınlarına ve tüm (Müslüman) toplumuna en samimi başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

Saldırıyı "masum insanlara yönelik akıl dışı bir vahşet" olarak nitelendiren Juncker, söz konusu eylemin AB değerlerine ve barış anlayışına tamamen zıt olduğunu vurguladı.

