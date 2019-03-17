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Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:51 | Son Güncelleme

Bingöl ve Şırnak'ta terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

BİNGÖL/ŞIRNAK (AA) - Bingöl ve Şırnak'ta, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu'nun çağrısı üzerine öğle namazından sonra Genç Caddesi toplanan vatandaşlar, Christchurch kentinde iki camiye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, ardından terör saldırısını kınadı.

Grup adına konuşan İbrahim Dağılma, Batı'dan dünyaya yayılan İslam dinine yönelik nefret söyleminin, hiç kimseye zarar vermeyen masum sivil Müslümanları katledecek noktaya vardığını söyledi.

Gözü dönmüş İslam düşmanlarının ibadethanelerde katliam yapacak ve bunu canlı yayında bütün dünyaya seyrettirecek kadar alçalabildiğini aktaran Dağılma, "Yeni Zelanda'daki cami katliamları bu açıdan son derece üzücü ve ibretlik olaylar olarak karşımızdadır." ifadelerini kullandı.

Terör saldırılarını gerçekleştiren canilerin yayınladığı manifestoda tarihsel olaylara ve sembolik isimlere de işaret edildiğini söyleyen Dağılma, şunları kaydetti:

"Bu da olayın sadece anlık bir öfkeden ibaret olarak gerçekleştirilmediğinin göstergesidir. Bu olay çok derin bir tarihsel hesaplaşmanın uzantısıdır. İslam'a karşı biriktirilen nefretin ve düşmanlığın tarihsel arka planına yapılan atıflar bunu net olarak göstermektedir."

Grup, daha sonra saldırıda yaşamanı yitirenler için dua etti.

- Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Müftülüğü koordinesinde Huzur Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına Cizre'den İslam kardeşleri olarak taziyelerini bildirdiklerini belirtti.

Bu vahşi saldırının özelde İslam alemine genelde vicdan sahibi her inançtan insana yapıldığına vurgu yapan Yılmaz, "Günümüzde Müslümanların kendi içinde çekişip ümmet olma bilincini kaybetmesi, İslam düşmanlarını bu tür saldırılar için daha da cesaretlendirmektedir." dedi.

Yılmaz, İslam ümmetinin kurtuluşunun tek vücut halinde olmasından geçtiğini aktararak, "Başta ümmet coğrafyası olmak üzere bütün dünya üzerinde insanlığa karşı işlenen ve hala işlenmekte olan suçları unutmadığımızı ve unutturmama azminde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl camiye saldırı Yeni Zelanda

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