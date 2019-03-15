Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştiren terör saldırısını en şiddetli şekilde kınadığını belirterek, "Bu katliam İslamofobik, faşist terörü bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir." dedi.

Akar, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törendeki konuşmasında, Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen terör saldırısına da değindi.

Sadece ibadet için bir araya gelen korumasız, savunmasız insanlara karşı hunharca bir katliamın gerçekleştirildiğini ifade eden Akar, "Kimler tarafından bu katliam yapıldı? Caniler, sapıklar tarafından bir cinayet işlendi. Bu katliam İslamofobik, faşist terörü bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir." diye konuştu.

Katliamın caniler tarafından sosyal medyadan canlı yayınlandığını ifade eden Akar, şunları söyledi: