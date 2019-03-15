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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

Memur-Sen İzmir Temsilcisi Ali Kaya: "Dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde kimi ülkeler, dinler çatışmasını körükleyecek tarzda İslam karşıtlığını adeta siyasi tutuma dönüştürmüştür" - MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün: "İslamofobi'nin kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir"

İZMİR (AA) - Memur-Sen İzmir Temsilcisi Ali Kaya, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınayarak, dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde kimi ülkelerin, dinler çatışmasını körükleyecek tarzda İslam karşıtlığını siyasi tutuma dönüştürdüğünü belirtti.

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, camilere yönelik saldırıların tüm insanlığa karşı işlenmiş olduğunu ifade etti.

İslamofobi'nin son derece tehlikeli bir aşamaya geldiğinin altını çizen Ali Kaya, şunları kaydetti:

"Saldırıda 40'tan fazla Müslüman acımasızca, hunharca şehit edildi. Adının Breton Tarrant olduğu iddia edilen saldırganın, saldırı için seçtiği yer ve zamandan, silahların üzerine kimi İslam karşıtı teröristlerin ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş tarihi kişilerin isimlerinin yazılı olmasına, katliamın yapılma biçimine, saldırı anının Facebook'ta yayınlanmasına kadar birçok sembol İslamofobya'nın ne ölçüde tehlikeli bir aşamaya geldiğini göstermektedir."

Kaya, dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde kimi ülkelerin, dinler çatışmasını körükleyecek tarzda İslam karşıtlığını adeta siyasi tutuma dönüştürdüğünü vurgulayarak, "Bu çok korkunç ve tehlikeli bir yoldur. Kimi Batılı ülkelerin sokaklara, caddelere, mabetlere korku salan, hayatın ritmini, düzenini, huzurunu bozan bu çarpık, sahte ve ikiyüzlü yaklaşımı, kendi ülkeleri ve insanlık için felaketten başka bir şey getirmedi, getirmez." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması elzemdir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün de tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde saldırıyı kınamaya davet etti.

Dünyadaki tüm Müslümanların tehdit altında yaşamasına neden olan bu olayların, temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde bir engel olmasının yanı sıra ülkeler ve halklar arasında kin ve düşmanlığı beslediğini vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"Saldırıların bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve olayın uygulanma biçiminin çılgınlık derecesinde bir İslamofobi'nin yansıması olduğunu görüyoruz. Planlı ve stratejik olarak yürütüldüğü açık olan bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, İslamofobi'nin kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir."

Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No'lu Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş de terör saldırısını kınayarak, failini, demeçleri, yazıları, tavırları ile nefret ortamına zemin hazırlayanları lanetlediklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
islamofobi terör Yeni Zelanda

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