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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:47 | Son Güncelleme

Camide bulunan bir Malezya vatandaşının, ölü taklidi yaparak saldırıdan kurtulduğu belirtildi

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye yönelik terör saldırısı sırasında camide bulunan bir Malezya vatandaşının, ölü taklidi yaparak, katliamdan kurtulduğu öğrenildi.

Malezyalı New Straits Times gazetesinde yer alan habere göre, Yeni Zelanda'da yaşayan Malezya vatandaşı 39 yaşındaki Penangite Rahimi Ahmed, arkadaşıyla Cuma namazı için gittiği Christchurch'teki Nur Camisi'nde terör saldırısına uğrayanların arasındaydı.

Gazeteye konuşan ve ismini vermeyen Rahimi'nin arkadaşı, silahlı saldırıda beraber yaralandıklarını ve Rahimi'nin o sırada ölü taklidi yaparak canını kurtardığını aktardı.

Hastanede tedavi gören Rahimi'nin ailesinin Malezya'da olduğu ve yarın Yeni Zelanda'ya geleceği öğrenildi.

Malezya'nın devlet haber ajansı Bernama, saldırı sırasında 5 Malezya vatandaşının olay yerinde olduğunu ve iki kişinin yaralandığını kaydetmişti.

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cami saldırı terör Yeni Zelanda

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