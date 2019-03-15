HABER

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 20:18 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet: - "Yeni Zelanda'da sadece saatler önce iki camiye yapılan ölüm saçan İslamofobik ve terörist saldırı, ırkçılığın can almasına korkunç başka bir örnektir"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırının İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısına ilişkin BM'den ilk açıklama geldi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40. oturumunda, terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Burada konseye hitap eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, konseyin ırkçılığa, hoşgörüsüzlüğe, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa son verilmesine karşı bir yapı olduğunu vurgulayarak, "Irkçılık, dayandığımız her şeye aykırıdır." dedi.

Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırıyı kınayan Bachelet, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da sadece saatler önce iki camiye yapılan ölüm saçan İslamofobik ve terörist saldırı, ırkçılığın can almasına korkunç başka bir örnektir. Şimdi ve 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü'nde, dünya halklarına, kurbanların, onların acılarının ve adalet taleplerinin yanında olacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz. Irkçılığın her çeşidine karşı yılın her günü mücadelemiz devam edecek."

PARTNER18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil
Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdiKılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi
Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (4)Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.