Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

LEFKOŞA (AA) - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

Akıncı, terör saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da iki camide yaşanan vahşi katliamı lanetliyorum. 49 masum insanın canını alan terör eylemine tüm insanlık olarak karşı durmalıyız." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı, terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, kurbanların yakınlarının ve Yeni Zelanda'nın acısını paylaştığını kaydetti.

