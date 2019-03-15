HABER

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 21:17 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Yeni Zelanda'da iki camide yaşanan vahşi katliamı lanetliyorum"

LEFKOŞA (AA) - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

Akıncı, terör saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da iki camide yaşanan vahşi katliamı lanetliyorum. 49 masum insanın canını alan terör eylemine tüm insanlık olarak karşı durmalıyız." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı, terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, kurbanların yakınlarının ve Yeni Zelanda'nın acısını paylaştığını kaydetti.

PARTNERBunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...Bunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...
Anaokulunda çocukların denetimden kaçırıldığını ortaya çıkaran öğretmen konuştuAnaokulunda çocukların denetimden kaçırıldığını ortaya çıkaran öğretmen konuştu
Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kınama KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.