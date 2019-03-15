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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 22:06 | Son Güncelleme

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında Bangladeş, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Malezya ve Suudi Arabistan vatandaşları bulunuyor

CHRISTCHURCH (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında Bangladeş, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Malezya ve Suudi Arabistan vatandaşlarının bulunduğu bildirildi.

Bangladeş'in Auckland Fahri Konsolosu Şafikur Rahman Bhuiyan, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, şimdiye kadar edinilen bilgiye göre, saldırılarda 3 Bangladeşlinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 4 ya da 5 Bangladeşlinin yaralandığını söyledi.

Resmi Petra ajansının, Ürdün Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde de saldırılarda iki Ürdünlünün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında 4 Pakistanlının yaralandığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Twitter hesabından, saldırıların ardından 5 Pakistan vatandaşından da haber alınamadığını açıkladı.

Malezya, saldırılarda yaralanan 2 Malezya vatandaşının tedavi altına alındığını, Suudi Arabistan'ın Wellington Büyükelçiliği de saldırılarda 2 Suudi'nin yaralandığını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arrmanatha Nasir, saldırılarda baba-oğul iki Endonezyalının yaralandığını açıkladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 49 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
terör saldırıları Yeni Zelanda

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