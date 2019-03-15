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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 22:23 | Son Güncelleme

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı, terör saldırısını düzenleyen Brenton Tarrant'ın geçen yıl 9-15 Kasım'da Bulgaristan'a giderek araç kiraladığını ve bazı tarihi yerleri gezdiğini açıkladı

SOFYA (AA) - Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'ın, geçen yıl kasım ayında Bulgaristan'a giderek araç kiraladığı ve bazı tarihi yerleri gezdiği bildirildi.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, Başbakan Boyko Borisov başkanlığında yapılan toplantının ardından basına açıklama yaptı.

Tarrant'ın geçen yıl 9 Kasım'da Dubay'dan uçakla gelerek, araç kiralayıp ülkenin Dryanovo, Plevne, Veliko Tırnovo, Blagoevgrad, Kazanlık, Bansko, Pernik ve diğer bazı tarihi şehirlerini gezen Tarrant'ın, 15 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'e geçtiğini, ardından da yine kiralık araçla Macaristan'a gittiğini aktardı.

Başsavcı Tzatzarov, teröristin 2016 yılında da Balkanlar'ı gezdiğini, Sırbistan ve Karabağ'ı ziyaret ettiğini ifade etti.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Mladen Marinov da Brenton Tarrant'ın Bulgaristan'da bulunduğu tüm noktaların, ülkedeki temaslarının ve kullandığı sim kartların bilgilerinin araştırıldığını ifade etti.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da katıldı.

Bu arada, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, terörist Tarrant'ın eylemini şiddetle kınadı.

Başmüftülükten yapılan yazılı açıklamada, masum insanlara karşı her türlü şiddetin kabul edilemez bir suç olduğu, bu eylemlerin her birinin tüm dünya medeniyetine karşı birer saldırı olarak algılandığı vurgulandı.

Öte yandan, Bulgaristan Başbakanı Borisov, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e bir taziye mesajı yolladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan terörist Yeni Zelanda

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