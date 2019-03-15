Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına yönelik, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ), Arjantin, Kosta Rika, Panama, Brezilya, Venezuela ve Çin'den de tepki geldi.

ADÖ Genel Sekreteri Luis Almagro, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Almagro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Olayda hayatını kaybeden kurbanların yakınlarına, saldırıdan etkilenen herkese başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Teröre karşı mücadelede en ağır yasaları çıkartmak gerekli." ifadelerini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de terör saldırısını en sert şekilde kınadıklarını belirterek, "Bu korkunç saldırı karşısında Yeni Zelanda hükümetine ve halkına, kurbanların ailelerine ve İslam alemine dayanışma ve başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada ise saldıryı şiddetle kınadıklarını, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.