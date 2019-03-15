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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 23:45 | Son Güncelleme

Konya'da yatsı namazından sonra bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, terör saldırısını kınadı

Konya'da yatsı namazından sonra bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği üyeleri, Tarihi Kapı Camisi önünde yatsı namazından sonra bir araya geldi. Grup üyeleri burada Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dernek Başkanı Adem Ceylan, saldırının İslam düşmanlığının açık bir göstergesi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu insanlıktan nasibini almamış zihniyetin ve ruh halinin sonucu olan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Faillerini demeçleriyle, yazılarıyla, tavırlarıyla, siyasetleriyle bu nefret ortamlarına zemin hazırlayanları da lanetlemeye devam ediyoruz. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve onların yolunu sürdüreceğimize Rabb'imize söz veriyoruz. Saldırganın saldırıdan önce Müslümanları Türklerle sembolize ederek hazırladığı 87 sayfalık metinde yer alan 'Türklerin tamamen Avrupa'dan söküleceği, İstanbul'daki bütün camilerin yıkılacağı, Ayasofya'nın kiliseye çevrileceği' ifadeleri, şeytanca niyetleri olan odakların komplo kurduklarının göstergesidir."

- "Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılmalıyız"

Bu tür saldırıları, daha önce Avrupa ve ABD'nin birçok şehrinde gördüklerini ifade eden Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saldırlar dini inançların, siyasal güç mücadeleleri ve sömürü hesapları için kullanılmasından kaynaklıdır. Bu saldırılarla ve İslam düşmanlığı ile ortak insanlık medeniyeti, insan hakları, bir arada yaşama ve özgürlük gibi kavramların sorumsuzca çiğnendiğini görüyoruz. Müslümanlar olarak bizler birbirimizle çatışmadan toptan Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılmalıyız. Birbirimizi sevmeden, aramızdaki ihtilafları rahmet olarak görmeden yeryüzünde zulümlere engel olamayız."

Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer de saldırıdan dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Birlik olmadan bu tür saldırıların son bulmayacağını aktaran Karlıer, şunları kaydetti:

"Zalimler yine yapacaklarını yaptılar. Ne olursunuz bir olalım, birlik olalım, iri olalım, diri olalım, yoksa bunlar durmayacak. Müslüman kanı dünyanın her tarafında. Ne zaman uyanacağız? Ne zaman biz harekete geçeceğiz? Bu katliamı şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. İnşallah burada toplandığımız gibi dünyanın her yerinde Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Doğu Türkistan'da akan kanları durdurmak üzere birlik olacağız."

Konuşmanın ardından grup üyeleri dua etti.

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