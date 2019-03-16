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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 00:25 | Son Güncelleme

Terör saldırısı, İhvan ile Filistinli gruplar tarafından kınandı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile Filistinli gruplar, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınanarak, soğukkanlılıkla işlenen bu suça, ırkçı ve İslamofobik söylemlerin neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tüm dünya ülkelerine, camileri ve sınırları içinde yaşayan Müslümanları, şiddet ve teröre karşı koruma konusunda sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulunuldu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik terör saldırısı kınanarak, "Bu saldırı, terörün dini ve vatanı olmadığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu saldırı kınandı. Açıklamada, Müslümanların, terörün, saldırının ve nefretin kurbanı olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kınama saldırı Yeni Zelanda

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