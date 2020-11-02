Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın dışişleri bakanlığına atandı

Yeni Zelanda'da geçen ay yapılan genel seçimlerden tarihi zaferle çıkan Başbakan Jacinda Ardern, kabinesini açıkladı. Ülkede Dışişleri Bakanlığı'na ilk kez, ülkenin yerli halkı Maorilerden bir kadın siyasetçi atandı.

Önceki koalisyon hükümetinde Yerel Yönetimler ve Maori Kalkınmasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Nanaia Mahuta'nın çenesinde, "moko kauae" olarak bilinen geleneksel Maori dövmesi yer alıyor.

Grant Robertson da ülkenin eşcinsel ilk Başbakan Yardımcısı oldu.

'Büyük bir liyakata ve yeteneğe sahip bir kabine'

Başbakan Ardern, kabinesindeki çeşitlilik ile gurur duyduğunu söyledi, "Büyük bir liyakata ve yeteneğe sahip bir kabine. Hem de inanılmaz derecede farklı toplum kesimlerinden oluşuyor" dedi.

Ardern, "Bence bunun önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bu kişiler kabineye verecekleri katkıdan dolayı bu göreve getirildiriler. Aynı zamanda kendilerini seçen Yeni Zelanda'yı da yansıtıyorlar" diye konuştu.

49 yaşından Robertson, Başbakan Ardern'in uzun süredir sağ kolu olarak görev yapıyordu. Robertson, Ardern'in ilk döneminde Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı ve seçim kampanyasının baş stratejistiydi.