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Yeni Zelanda'da insan boyunda penguen fosili bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 19:52 | Son Güncelleme

Boyları yaklaşık 160 santimetreye, ağırlıkları 80 kilograma ulaşan soyu tükenmiş dev penguen türünün yaklaşık 60 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor

WELLINGTON (AA) - Yeni Zelandalı bilim insanları, yaklaşık 60 milyon yıl önce yaşayan insan boyundaki dev penguen fosili bulduklarını açıkladı.

Yaklaşık 18 ay önce Christchurch şehrindeki Waipara Nehri'nde bulunan kemik fosilini inceleyen bilim insanları, bunun yaklaşık 60 milyon yıl önce yaşayan dev penguen türüne ait olduğunu bildirdi.

Boyları yaklaşık 160 santimetreye, ağırlıkları 80 kilograma ulaşan soyu tükenmiş penguen türünün bir zamanlar okyanuslarda yüzdüğünü aktaran bilim insanları, dinozorların yok olmasından sonra gelişen türlerden birisi olduğunu düşündüklerini belirtti.

Araştırma ekibinden Paul Scofield, dev penguen türünün 2000 yılında Antarktika'da bulunan başka bir penguen türüne benzemesi ve 65 milyon yıl önce başlayıp 23 milyon yıl önce sonra eren Paleosen Devri'nde iki kıta arasındaki bağlantının anlaşılmasına yardımcı olması gibi nedenlerden dolayı keşfin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Dinozorlar, deniz sürüngenleri ve dev balıkların tükenmesinin ardından, penguenlerin gelişip büyüyebilmeleri için okyanuslarda fırsat oluştuğuna dikkati çeken Scofield, dev penguenlerin sonraki 30 milyon yıl içerisinde ise soyunun tükendiğini kaydetti.

Dev penguenlerin bugün yaşamını sürdüren imparator penguenlerinden yaklaşık 2 kat ağır ve 30 santimetre uzun olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dev penguen fosil Yeni Zelanda

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