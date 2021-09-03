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Yeni Zelanda'da IŞİD Sempatizanından Bıçaklı Saldırı 6 Yaralı

03.09.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda’da, bir kişi bir süpermarkette en az 6 kişiyi bıçakladı. Polis tarafından vurularak öldürülen kişinin, IŞİD sempatizanı olduğu ve güvenlik yetkilileri tarafından takip edilen bir kişi olduğu belirtildi

Yeni Zelanda'da IŞİD Sempatizanından Bıçaklı Saldırı 6 Yaralı

Yeni Zelanda’da, bir kişi bir süpermarkette en az 6 kişiyi bıçakladı. Polis tarafından vurularak öldürülen kişinin, IŞİD sempatizanı olduğu ve güvenlik yetkilileri tarafından takip edilen bir kişi olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırganın Sri Lanka vatandaşı olduğunu, 10 yıldır Yeni Zelanda’da yaşadığını ve sürekli olarak güvenlik yetkilileri tarafından takip edilen bir kişi olduğunu açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Ardern “IŞİD destekçisi bir kişi düzenlediği terör eylemiyle, masum Yeni Zelandalılara saldırdı” dedi. Ardern bu kişinin saldırısına başladıktan tam bir dakika sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Polisin söz konusu şahsı takipte olduğu bu sebeple, markette eline aldığı bir bıçakla çevresindekilere saldırmaya başlar başlamaz bu kişiyi vurduğu açıklandı.

Auckland şehrindeki bir süpermarkette düzenlenen saldırıyı gören kişilerden biri, saldırganın elindeki bıçakla etrafındakileri bıçaklarken “Allahu ekber” diye bağırdığını söyledi.

Polis yetkilileri, saldırganın eylemi tek başına gerçekleştirdiğini ve kendisini zaten takip ettikleri için anında müdahale ettiklerini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, bu saldırının ülkede 15 Mart 2019’da düzenlenen ve iki ayrı camide 51 müslümanın öldürüldüğü saldırının intikamı amacıyla düzenlenip düzenlenmediği sorusuna “Buna dair bir işaret yok” yanıtını verdi.

Ardern, bu saldırının bir inaçla, dinle bağlı olmadığını bunun bireysel bir saldırı olduğunu bunun nefret eylemi olduğunu dile getirdi. Ardern, bu kişinin takip ediliyor olmasına karşın net olarak bir suç işlemediği için hapiste olmadığını söyledi.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

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