Yeni Zelanda'da katliamın ardından ilk Cuma namazı

Başbakan Ardern, "Hepimiz biriz" mesajı verdi.Yeni Zelanda, geçen hafta Christchurch kentinde 50 kişinin öldüğü iki camiye yönelik terör saldırısının ardından gerçekleşen ilk Cuma namazında hayatını kaybedenlerin yasını tuttu.

Cuma ezanı ülkedeki ulusal televizyon ve radyolardan yayınlanırken ülke genelindeki camilerin çevresinde sadece Müslümanlar değil farklı dinlerden binlerce insan toplandı. Kalabalık namaz öncesinde ölenlerin anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından Müslümanlar namaz ibadetlerini yerine getirdi. Bazı camilerin etrafında insan zinciri oluşturuldu, ayrıca okullarda, sokaklarda hatta bazı işyerlerinde saygı duruşunda bulunuldu.

Başbakan Jacinda Ardern saldırının hedefi olan Christchurch'teki Nur Camii'nde ve caminin yanındaki Hagley Parkında toplanan yaklaşık 20 bin kişiye seslendi, "Yeni Zelanda sizinle beraber yas tutuyor. Hepimiz biriz" mesajını verdi. Başını siyah bir örtüyle örten Ardern'le beraber bazı bakanlar da anma törenine katıldı. Çevre güvenlik önlemi alan kadın polisler de başlarını örttü ve üniformalarına kırmızı gül taktı.