Yeni Zelanda’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Yeni Zelanda’da köpek balığının saldırısına uğrayan genç kadın hayatını kaybetti.

Auckland kentinin güneydoğusunda yer alan Kuzey Adası’ndaki Waihi Plajı’nda nadir bir olaya rastlandı. Plajdaki cankurtaranlar, çığlık sesleri üzerine genç bir kadını denizden botla ağır yaralı olarak çıkardı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda polisi tarafından yapılan açıklamada, köpek balığı saldırısına uğrayan kadının sudan yaralı olarak çıkarıldığı, kısa süre sonra yaşamını yitirdiği doğrulandı. Köpek balığı üzerine araştırmalar yürüten Kina Scollay, "Köpek balıkları Yeni Zelanda’nın tüm kuzey sahillerinde oldukça yaygındır, çoğu zararsızdır ve hatta tehlikeli olduğu düşünülen türler yüzücülerle çok nadiren etkileşime girer" dedi.

Ülkede köpek balığı saldırısı nadir görülürken, yaşanan ölümün 2013’ten beri ilk olduğu belirtiliyor.

