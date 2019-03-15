Yeni Zelanda’da ölenler için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda’da 2 camiye yapılan silahlı saldırılarda ölen 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kıldı.

Balıklıgöl'de Cuma namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından yaşamını yitirenler için dua okundu. Sloganlar atarak terörü kınayan grup, olaysız dağıldı.

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