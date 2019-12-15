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Yeni Zelanda’da ölü sayısı 16’ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 13:07 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükselirken, kayıp 2 kişiye hala ulaşılamadı.Yeni Zelanda’daki Kuzey Adasının doğu kıyısına 48 kilometre mesafede yer alan White Island yanardağında meydana gelen patlamanın ardından Avustralya’ya sevk edilen yaralılardan 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 16’ya yükseldi.

Yeni Zelanda’daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükselirken, kayıp 2 kişiye hala ulaşılamadı.
Yeni Zelanda’daki Kuzey Adasının doğu kıyısına 48 kilometre mesafede yer alan White Island yanardağında meydana gelen patlamanın ardından Avustralya’ya sevk edilen yaralılardan 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 16’ya yükseldi. Polis tarafından yapılan açıklamada kayıp 2 kişi için umutların tükendiği belirtilirken, 8 kişilik arama kurtarma ekibinin adada 75 dakika süreyle yeniden görevlendirildiği ifade edildi.
Polis Komiser Yardımcısı Mike Clement yaptığı açıklamada, “Bu alanda başka ceset bulamadığımızı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
Dalgıç ekibi adayı çevreleyen denizde arama çalışmalarını sürdürürken suyun kirli olması nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu belirtildi. Yaralıların ise hastanelerde tedavisine devam edilirken, bazılarının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Pazartesi günü meydana gelen yanardağ faciasında adada bulunan 47 kişi arasında Avustralya, ABD, Alman, Çin, İngiliz ve Malezya’dan gelen turistler yer alıyordu.

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