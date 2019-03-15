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Yeni Zelanda’da ölü sayısı 49’a yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 49’a yükseldiğini açıkladı.

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 49’a yükseldiğini açıkladı. Bush, şehirdeki tüm camilere, ikinci bir emre kadar kapılarını kapatmaları çağrısında bulundu. Bush ayrıca, diğer açıklamaların aksine, sadece bir bombalı aracın bulunduğunu söyledi
Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde Cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlenmiş, tüm ülke alarma geçmişti. Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, ölü sayısının 49’a yükseldiğini açıkladı. Bush, hayatını kaybedenlerin 41’inin El Nur Cami’ne düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü söyledi.
Emniyet Müdürü Bush, şehirdeki Müslümanları ve camileri uyararak, “İkinci bir emre kadar tüm camilerin kapılarını kapatın” dedi.
Bush, 4 tutukludan birinin ilk sorgusunun tamamlandığını ve yarın mahkemeye çıkacağını açıkladı.
Christchurch Hastanesi de 48 yaralının tedavisine devam edildiğini açıkladı.

“Kayıp kişileri bildirin”
Herkesin güvende olduğundan emin olunması gerektiğini söyleyen Bush, “Vatandaşlarımızın internet sitemize girip, hayatta olduklarına dair bildirimde bulunmalarını ve kayıp kişileri bize bildirmelerini rica ediyorum” ifadesini kullanarak, vatandaşlardan tüm aile üyelerinin güvenliğinden emin olmaları çağrısında bulundu.
Bush ayrıca, diğer açıklamaların aksine, bir bombalı aracın bulunduğunu kaydetti.

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