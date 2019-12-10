HABER

Yeni Zelanda’da ölü sayısı 6’ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:30 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.Yeni Zelanda’daki Kuzey Adasının doğu kıyısına 48 kilometre mesafede yer alan White Island yanardağında meydana gelen patlamada ölü sayısının 6’ya yükseldiği belirtildi.

Yeni Zelanda’da ölü sayısı 6’ya yükseldi

Yeni Zelanda’daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.
Yeni Zelanda’daki Kuzey Adasının doğu kıyısına 48 kilometre mesafede yer alan White Island yanardağında meydana gelen patlamada ölü sayısının 6’ya yükseldiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada patlama sonucu ölenlerin sayısının 6’ya yükseldiği ifade edilirken, "Polis Kartal helikopteri, kurtarma helikopteri ve Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri uçakları, patlamadan bu yana ada üzerinde bir dizi hava keşif uçuşu gerçekleştirdi" denildi.
Adada hiçbir yaşam belirtisine rastlanılmadığını ifade eden polis, kayıp olan 8 kişiyi işaret ederek, "Elimizdeki bilgilere dayanarak adada kurtulanların olduğuna inanmıyoruz" dedi.
Yaralılardan bazılarının hastanelerde tedavisine devam edilirken bazılarının vücudunda oluşan şiddetli yanıkların hayati tehlike oluşturduğu belirtildi.

Yok artık! trafikte şoke eden anlar Yok artık! trafikte şoke eden anlar
ABD’de futbol antrenöre cinsel tacizden 8 yıl hapisABD’de futbol antrenöre cinsel tacizden 8 yıl hapis
Kızının ismini taşıyan İdil’de şehit düştüKızının ismini taşıyan İdil’de şehit düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Ünlü çakmak markası satıldı

Ünlü çakmak markası satıldı

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları davadan çekildi 

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evine getirildi

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Son dakika: Afrin'de iki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

İki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

3 yıl önce bugün! Akıllar bu görüntüyle kazınmıştı

Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan 'darbe davası' açıklaması!

Bakanlık açıkladı! 271'i karara bağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.