"Yeni Zelanda'da ortaya konan dayanışma her türlü takdirin üzerindedir"

TEVFİK ÖZTÜRK - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Yeni Zelanda'da Müslümanlarla ortaya konan dayanışma, Yeni Zelanda Başbakanı ve sivil halktan insanların katledilen Müslümanlara gösterdikleri yakınlık ve duygusal dostluk her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da yaşanan olayın sadece İslam dünyasının değil bütün insanlık için yürek paralayıcı ve içler acısı bir durum olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'da yaşanan katliamın esef verici olduğuna değinen Bostancı, şöyle konuştu:

"Irkçı ve İslam karşıtı bir terörist, kendi tezleri istikametinde masumları hunharca katletmekte bir sakınca görmedi. Tıpkı dijital platformlardaki gibi ona benzeyen bir şekilde görüntülerini de Facebook üzerinden servis etmekte herhangi bir beis görmedi. Facebook yetkililerince, bu görüntülerin kısa bir süre servis edildiği belirtiliyor ama o süre içinde çekimlerin çoğullaştığı ve her yere virüs gibi yayıldığı görülüyor. Çok trajik sahnelerdir, namaza girmiş insanlar, cuma namazı için toplanmış insanlar bir katil tarafından bu kadar kolay bir şekilde katledilebilmektedir.

Bütün dünyanın gözü önünde yaşanmış bir cinayet ve katliam olmuştur. Bu bireysel bir olay değildir, bir psikopatın anlık bir kararı ile yaşanmış bir hadise değildir."