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"Yeni Zelanda'da ortaya konan dayanışma her türlü takdirin üzerindedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: - "Yeni Zelanda'da Müslümanlarla ortaya konan dayanışma, Yeni Zelanda Başbakanı ve sivil halktan insanların, katledilen Müslümanlara gösterdikleri yakınlık ve duygusal dostluk her türlü takdirin üzerindedir"

TEVFİK ÖZTÜRK - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Yeni Zelanda'da Müslümanlarla ortaya konan dayanışma, Yeni Zelanda Başbakanı ve sivil halktan insanların katledilen Müslümanlara gösterdikleri yakınlık ve duygusal dostluk her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da yaşanan olayın sadece İslam dünyasının değil bütün insanlık için yürek paralayıcı ve içler acısı bir durum olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'da yaşanan katliamın esef verici olduğuna değinen Bostancı, şöyle konuştu:

"Irkçı ve İslam karşıtı bir terörist, kendi tezleri istikametinde masumları hunharca katletmekte bir sakınca görmedi. Tıpkı dijital platformlardaki gibi ona benzeyen bir şekilde görüntülerini de Facebook üzerinden servis etmekte herhangi bir beis görmedi. Facebook yetkililerince, bu görüntülerin kısa bir süre servis edildiği belirtiliyor ama o süre içinde çekimlerin çoğullaştığı ve her yere virüs gibi yayıldığı görülüyor. Çok trajik sahnelerdir, namaza girmiş insanlar, cuma namazı için toplanmış insanlar bir katil tarafından bu kadar kolay bir şekilde katledilebilmektedir.
Bütün dünyanın gözü önünde yaşanmış bir cinayet ve katliam olmuştur. Bu bireysel bir olay değildir, bir psikopatın anlık bir kararı ile yaşanmış bir hadise değildir."

Batı dünyası denildiğinde iki damarı gözlemlemenin mümkün olduğunu anlatan Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tarafta popülist, ırkçı, İslamofobi esaslı siyasetten pay almaya çalışan bir damar, diğer tarafta da üniversal, insani dayanışmayı esas alan, her türlü ırkçılığı ve fanatizmi reddeden, kim acı yaşarsa onunla duygudaşlık esasında dayanışmayı esas alan bir yaklaşım. Katliamdan sonra Yeni Zelanda'da Müslümanlarla ortaya konan dayanışma Yeni Zelanda Başbakanı ve sivil halktan insanların, katledilen Müslümanlara gösterdikleri yakınlık ve duygusal dostluk her türlü takdirin üzerindedir. Bu sadece Yeni Zelanda ile sınırlı kalmamış dünyanın başka yerlerinde de bir şekilde katledilen Müslümanların anısına çok hürmetkar birtakım eylemler yapılmıştır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İslam karşıtı çevrelerin nasıl katı davrandıklarını gözlemlediklerini anlatan Bostancı, "Çünkü Cumhurbaşkanımızı, lider olan, mihmandarlık eden, hem Müslümanlar için hem de o insani dayanışma için çok önemli, toplumsal ve politik rol oynayan bir lider olarak görüyorlar. Oradan da geliştirdikleri bir düşmanlık var. Bu herkes için öğretici olmalı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye için, Müslümanlar için ve bütün dünya için yabancı düşmanı, nefret suçu işleyen çevrelere karşı da dayanışmanın ne kadar sembol bir ismi olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı Amasya

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