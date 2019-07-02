HABER

Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 06:34 | Son Güncelleme

Çevre Bakanı Eugenie Sage: - "Yasak; nehirlerde, akarsularda, yağmur suyu sistemlerinde ve okyanusta daha az plastik olmasını sağlamalıdır. Böylece deniz kuşları, balıklar, kaplumbağalar ve deniz memelileri daha az etkilenir"

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda Çevre Bakanı Eugenie Sage, tek kullanımlık poşetlere getirilen yasağa ilişkin, "Yasak; nehirlerde, akarsularda, yağmur suyu sistemlerinde ve okyanusta daha az plastik olmasını sağlamalıdır. Böylece deniz kuşları, balıklar, kaplumbağalar ve deniz memelileri daha az etkilenir." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre Bakanı Sage, geçtiğimiz yıl yasalaşan "tek kullanımlık poşet yasağı"nın 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmesiyle ilgili Çevre Bakanlığının resmi sayfasından açıklamada bulundu.

Söz konusu yasakların, "daha sağlıklı okyanuslara ve doğaya yardım etmek için bir adım" olduğunu vurgulayan Bakan Sage, "Yasak; nehirlerde, akarsularda, yağmur suyu sistemlerinde ve okyanusta daha az plastik olmasını sağlamalıdır. Böylece deniz kuşları, balıklar, kaplumbağalar ve deniz memelileri daha az etkilenir." ifadelerini kullandı.

Yasakla birlikte Yeni Zelanda'da geri dönüşümün teşvik edilmesinin planlandığını hatırlatan Bakan Sage, "Bu, Yeni Zelanda'nın atık sorunlarıyla mücadelede bir adım. Yeniden kullanılabilir çantalarını almayı hatırlayan Yeni Zelandalılar, her yıl onlarca, milyonlarca tek kullanımlık plastik poşetin atık olmasını engelleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yasağın ihlal edilmesi durumunda, marketlere 67 bin dolara kadar para cezası verilecek.

- Dünyadaki plastik poşet uygulamaları

İlk kez 2002'de Bangladeş'te uygulanmaya başlanan naylon poşet yasağının en katı olduğu ülke, Kenya. Kenya'da 2017'de yürürlüğe giren uygulamaya göre, plastik poşet kullanan, üreten ya da satanlar 4 yıla kadar hapis ya da 38 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede naylon poşet kullanımına yönelik düzenleme bulunurken, Türkiye, Avustralya, Tayvan, Kolombiya, Mozambik ve Güney Afrika'da plastik poşetler ücretli satılıyor.
Her yıl dünyada bir trilyondan fazla plastik poşet üretiliyor ve yaklaşık 8 milyon metrik ton plastik poşet, okyanusları kirletiyor. Bu geçen her bir dakikada, bir kamyon plastik atığın sulara boşaltılması anlamına geliyor.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Başkent'te 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın!Başkent'te 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın!
Olayı duyan oraya akın etti! Bu halde bulundu!Olayı duyan oraya akın etti! Bu halde bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
plastik poşet yasağı Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!

Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent'te 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın: Gözaltılar var!

Başkent'te 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın!

Ferrari'siyle yoldan çıkıp okulun bahçesine uçtu!

Olayı duyan oraya akın etti! Bu halde bulundu!

Hasta kardeşler su satarak, tedavileri için çekilen krediyi ödüyor

Tedavi için çekilen krediyi su satarak ödüyorlar!

Facianın eşiğinden dönüldü! İstanbul'da korkutan yangın!

Facianın eşiğinden dönüldü!

Önündeki boşluğu fark edemedi! 9 kattan yere çakıldı!

Önündeki boşluğu fark edemedi! 9 kattan yere çakıldı!

Ankara'da sokak ortasında kanlı infaz!

Ankara'da sokak ortasında kanlı infaz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.