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Yeni Zelanda'da porno raporu: Erkeklerin kadınlara karşı zorlayıcı tavrı sorun teşkil ediyor

05.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

Ülkede resmi yayın denetleme kurulu, porno filmlerinde erkeklerin kadınlara karşı zorlayıcı tavrının, genç izleyicilerin kendi seks yaşamlarında örnek almaları bakımından sorun teşkil ettiğine dikkat çekti. Ülkede yapılan bir araştırmaya göre, izlenen porno filmlerin üçte biri, kadınların rızası olmadan sekse zorlandıklarını gösteren sahneler içeriyor.

Yeni Zelanda'da resmi yayın denetleme kurulu, porno filmlerinde erkeklerin kadınlara karşı zorlayıcı tavrının, genç izleyicilerin kendi seks yaşamlarında örnek almaları bakımından sorun teşkil ettiğine dikkat çekti.

Ülkede yapılan ve İngiltere'deki Guardian gazetesinde yer verilen araştırmaya göre, izlenen porno filmlerin üçte biri, kadınların rızası olmadan sekse zorlandıklarını gösteren sahneler içeriyor.

Kurul başkanı David Shanks, gençlerin cinsellikle ilgili ilk ve temel bilgi kaynağının internet olduğunu ve burada görüp öğrendiklerini kendi cinsel yaşamlarına uyguladıklarını söyledi.

Yetişkinler pornoyu genellikle doğru özelliği ile, yani fantezi olarak değerlendirmelerini sağlayacak tecrübeye sahipken, genç izleyicilerde böyle olmuyor.

Shanks, "Gençler veya zorlamaya eğilimli insanlar açısından, (bu filmlerde) 'hayır' yanıtının sürekli 'evet' gibi muamele görmesi sorunlara yol açabilir" dedi ve ekledi:

"Bu videolarda genellikle çiftlerden biri isteksizdir ve bu çoğu zaman kadındır. 'Sekse hayır' dese de erkeğin ısrarı ve baskısına maruz kalır ve sonrasında filmdeki kadın oyuncu seksten zevk alıyormuş görüntüsü yaratır. Bu videoların yüzde 99'unda kadının zevk aldığını görürsünüz.

"Bu araştırma gösteriyor ki porno, karşılıklı rıza ve sağlıklı bir cinsel yaşam bakımından gençler için kötü bir model sunuyor. Pornonun sunduğu kafa karıştırıcı kurmacaya karşı gerçek ve pozitif bir dengeleyici unsur gerekiyor."

Aşırılıklar normal karşılanıyor

Yeni Zelanda'daki bazı kadın hakları kuruluşları da, porno filmlerinde sıkça yer verilen ve aşırılıklar içeren cinsel eylemlerin gençler tarafından giderek normal karşılandığına dikkat çekiyor.

Ülkede çocukların ve gençlerin internetteki zararlı içeriklere erişimini sınırlandırmak amacıyla bazı tedbirler alınması planlanıyor.

Araştırmada, geçen yıl porno sitelerinde en fazla izlenen 200 video incelendi. Bunların yüzde 10'unda şiddet, yüzde 9'unda da aşağılayıcı dil kullanıldığı tespit edildi.

Bu oranlar, uluslararası araştırmalarda ortaya çıkan seviyeden daha düşük.

Bu videoların sadece dörtte birinde eşler arasında şefkat içeren sahneler bulunuyor ve sadece yüzde 3'ünde prezervatif kullanımı görülüyor.

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