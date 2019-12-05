Yeni Zelanda'da porno raporu: Erkeklerin kadınlara karşı zorlayıcı tavrı sorun teşkil ediyor

Yeni Zelanda'da resmi yayın denetleme kurulu, porno filmlerinde erkeklerin kadınlara karşı zorlayıcı tavrının, genç izleyicilerin kendi seks yaşamlarında örnek almaları bakımından sorun teşkil ettiğine dikkat çekti.

Ülkede yapılan ve İngiltere'deki Guardian gazetesinde yer verilen araştırmaya göre, izlenen porno filmlerin üçte biri, kadınların rızası olmadan sekse zorlandıklarını gösteren sahneler içeriyor.

Kurul başkanı David Shanks, gençlerin cinsellikle ilgili ilk ve temel bilgi kaynağının internet olduğunu ve burada görüp öğrendiklerini kendi cinsel yaşamlarına uyguladıklarını söyledi.

Yetişkinler pornoyu genellikle doğru özelliği ile, yani fantezi olarak değerlendirmelerini sağlayacak tecrübeye sahipken, genç izleyicilerde böyle olmuyor.

Shanks, "Gençler veya zorlamaya eğilimli insanlar açısından, (bu filmlerde) 'hayır' yanıtının sürekli 'evet' gibi muamele görmesi sorunlara yol açabilir" dedi ve ekledi:

"Bu videolarda genellikle çiftlerden biri isteksizdir ve bu çoğu zaman kadındır. 'Sekse hayır' dese de erkeğin ısrarı ve baskısına maruz kalır ve sonrasında filmdeki kadın oyuncu seksten zevk alıyormuş görüntüsü yaratır. Bu videoların yüzde 99'unda kadının zevk aldığını görürsünüz.