Yeni Zelanda’da saldırganı Tarrant 5 Nisan’a kadar gözaltında

Yeni Zelanda’da iki ayrı camiye saldıran ve 49 Müslüman’ı cuma namazını eda ederken katledip, 48’ini de yaralayan Brenton Harrison Tarrant, mahkemeye çıkarıldı. 28 yaşındaki zanlı mahkeme sırasında bile “beyaz üstünlüğünü” anlatan bir Nazi işareti yaptı. Tarrant, 5 Nisan’a kadar gözaltında tutulacak.

Zanlının yaptığı işaret gündem oldu

Avustralyalı cami katliamcısı Brenton Harrison Tarrant günün ilk saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Cinayetle suçlanan Tarrant kefalet başvurusunda bulunmadı. Tarrant, 49 kişinin ölümüne ve 48 kişinin yaralanmasına neden olan cami saldırılarının baş sorumlusu olarak yargılanacak. Tarrant mahkemeye mahkum kıyafetleri ve el ile ayakları prangalanmış şekilde çıkarıldı. Tarrant, dalgıçların “her şey yolunda” anlamında olan ancak Naziler arasında “tamam” anlamına gelen bir işaret yaptı. Sanığın eli ile yaptığı işaretin beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen "White Power" yani, beyaz güç hareketi olduğu iddia ediliyor.

Hakime göre başkaları da var

Hakim Paul Kellar, Tarrant mahkemeden ayrıldıktan sonra, "Şu anda ortada bir cinayet suçlaması var, başkalarının olacağını varsaymak makul" dedi. Yeni Güney Galler’deki Grafton kasabasında yetişen Tarrant, Christchurch’un yaklaşık 360 kilometre güneyinde bulunan Dunedin şehrinde yaşıyordu. Avustralya polisi Tarrant’ın Grafton’daki olan bağlantılarını araştırıyor.