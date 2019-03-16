HABER

Yeni Zelanda’da saldırganı Tarrant 5 Nisan’a kadar gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da iki ayrı camiye saldıran ve 49 Müslüman’ı cuma namazını eda ederken katledip, 48’ini de yaralayan Brenton Harrison Tarrant, mahkemeye çıkarıldı.

Yeni Zelanda’da iki ayrı camiye saldıran ve 49 Müslüman’ı cuma namazını eda ederken katledip, 48’ini de yaralayan Brenton Harrison Tarrant, mahkemeye çıkarıldı. 28 yaşındaki zanlı mahkeme sırasında bile “beyaz üstünlüğünü” anlatan bir Nazi işareti yaptı. Tarrant, 5 Nisan’a kadar gözaltında tutulacak.

Zanlının yaptığı işaret gündem oldu
Avustralyalı cami katliamcısı Brenton Harrison Tarrant günün ilk saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Cinayetle suçlanan Tarrant kefalet başvurusunda bulunmadı. Tarrant, 49 kişinin ölümüne ve 48 kişinin yaralanmasına neden olan cami saldırılarının baş sorumlusu olarak yargılanacak. Tarrant mahkemeye mahkum kıyafetleri ve el ile ayakları prangalanmış şekilde çıkarıldı. Tarrant, dalgıçların “her şey yolunda” anlamında olan ancak Naziler arasında “tamam” anlamına gelen bir işaret yaptı. Sanığın eli ile yaptığı işaretin beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen "White Power" yani, beyaz güç hareketi olduğu iddia ediliyor.

Hakime göre başkaları da var
Hakim Paul Kellar, Tarrant mahkemeden ayrıldıktan sonra, "Şu anda ortada bir cinayet suçlaması var, başkalarının olacağını varsaymak makul" dedi. Yeni Güney Galler’deki Grafton kasabasında yetişen Tarrant, Christchurch’un yaklaşık 360 kilometre güneyinde bulunan Dunedin şehrinde yaşıyordu. Avustralya polisi Tarrant’ın Grafton’daki olan bağlantılarını araştırıyor.

İkinci duruşması 5 Nisan’da görülecek
Güvenlik nedeniyle kapalı kapılar ardında yapılan duruşmadan sonra, Tarrant yeni bir duruşma için planlanan 5 Nisan tarihine kadar gözaltında tutulacak. Yeni Zelanda polisinin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda yalnızca bir suçlama ile karşı karşıya kalsa da, ek suçlamalar da olacak. Bu davanın detayları mümkün olan en kısa sürede açıklanacaktır" denildi.

İkişer yarı otomatik ve av tüfeği var
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, katliamı "terörist saldırı" olarak nitelendirdi. Sanığın iki yarı otomatik tüfek ve iki ruhsatlı av tüfeği sahibi olduğunu söyleyen Ardern, ülkedeki silah sahibi olma yasasının en kısa sürede değiştirileceği sözünü verdi. Ardern, cinayetle suçlanan Tarrant’ın, aşırılıkçı hareketleri nedeniyle istihbarat servislerinin ya da polisin dikkatini çekmediğini açıkladı.

Zanlılardan birisi tahliye edildi
Başbakanı Ardern, Cuma günü tutuklanan diğer üç zanlıdan birinin tahliye edildiğini, diğer ikisinin de polis tarafından soruşturulduğunu söyledi. Bu arada soruşturulan diğer iki kişinin herhangi bir sabıka kaydının olmadığı da açıklandı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da tutukluyu "şiddet içeren sağcı terörist" olarak nitelendirdi.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Göbeklitepe’de hedef; 2 milyon turistGöbeklitepe’de hedef; 2 milyon turist
İzmir'de, sahte 6 ton etil alkol ele geçirildiİzmir'de, sahte 6 ton etil alkol ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Oyuncak silahla PTT'yi soydu!

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.