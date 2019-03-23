Yeni Zelanda'da Saldırı Sonrası Camiler Yeniden İbadete Açıldı

Geçen Cuma günü Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki iki camide düzenlenen saldırıların ardından camiler yeniden ibadete açıldı.

Saldırılarda öldürülen 50 kişiden 40’ının hayatını kaybettiği Nur Camii’nde, saldırının fiziksel olarak izleri hemen hemen tamamen silinmiş durumda.

Caminin duvarları geçen sürede yeniden boyanırken pencereler, halılar ve diğer kaplama malzemeleri değiştirildi. Pencerelerin bir kısmı katliamdan kaçmaya çalışanlar tarafından kırılmıştı.

Nur Camii’ni ziyaret eden yüzlerce kişiden biri olan Ürdün Prensi Hasan bin Talal, “Dünyanın bu cennet gibi köşesinde yaşanan şiddet ve zulümü hissetmek insanı gerçekten derinden yaralıyor” ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü camide toplananlar arasında saldırıdan kurtulanlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları ve arkadaşları da vardı.

Catenbury Müslüman Birliği Başkanı Shagat Khan, “Burada yakınlarını kaybetmiş olanlar için elbetteki çok daha zor bir durum. O gün burada olanlar da o anları hatırlıyorlar” dedi.

Sevgi yürüyüşü