Yeni Zelanda'da Saldırı Sonrası Camiler Yeniden İbadete Açıldı

Geçen Cuma günü Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki iki camide düzenlenen saldırıların ardından camiler yeniden ibadete açıldı.
Saldırılarda öldürülen 50 kişiden 40’ının hayatını kaybettiği Nur Camii’nde, saldırının fiziksel olarak izleri hemen hemen tamamen silinmiş durumda.
Caminin duvarları geçen sürede yeniden boyanırken pencereler, halılar ve diğer kaplama malzemeleri değiştirildi. Pencerelerin bir kısmı katliamdan kaçmaya çalışanlar tarafından kırılmıştı.
Nur Camii’ni ziyaret eden yüzlerce kişiden biri olan Ürdün Prensi Hasan bin Talal, “Dünyanın bu cennet gibi köşesinde yaşanan şiddet ve zulümü hissetmek insanı gerçekten derinden yaralıyor” ifadelerini kullandı.
Cumartesi günü camide toplananlar arasında saldırıdan kurtulanlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları ve arkadaşları da vardı.
Catenbury Müslüman Birliği Başkanı Shagat Khan, “Burada yakınlarını kaybetmiş olanlar için elbetteki çok daha zor bir durum. O gün burada olanlar da o anları hatırlıyorlar” dedi.
Sevgi yürüyüşü
Christchurch şehrinde sabah saatlerinde de halk sessiz bir sevgi yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında elde taşınan tek pankartta “Müslümanlar hoşgeldiniz, ırkçılar değil” yazıyordu.
Yürüyüşü organize eden gençlerden biri olan 16 yaşındaki Manala Butler, “Böyle zamanlarda nefretin bir karanlık getirdiğini ve sevginin, şehri karanlıktan kurtaracak iyileştirici ışık olduğunu hissediyoruz” dedi.
Toplu cenaze töreni
Saldırıda hayatını kaybedenlerden 26’sı Cuma günü defnedildi.
Televizyonlardan canlı yayınlanan cenaze töreninde, iki dakikalık saygı duruşu yapıldı ve dualar okundu.
Fransız Haber Ajansı AFP, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından iki kişinin de Yeni Zelanda’da öldüklerini öne sürdü. Bu kişilerden birinin, Ürdün’den oğlunun cenazesine gelmiş bir kişi olduğu belirtilirken diğer kişi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.
Öte yandan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in saldırı sonrasında gösterdiği yaklaşım takdir toplamaya devam ediyor. Ardern, Cuma günü katıldığı cenaze töreninde başörtüsü taktı ve ona törene katılan diğer Yeni Zelandalı kadınlar da eşlik ettiler.
Yeni Zelanda hükümeti çıkardığı bir yasayla her tür askeri tarzda yarı otomatik ve saldırı silahına satış yasağı getirdi.
Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid El Maktu da Ardern’e Twitter hesabından teşekkürlerini sundu.
El Maktu, ayrıca Twitter hesabından dünyanın en yüksek binası Burj Halife’nin üzerine yansıtılmış Ardern’in fotoğrafının olduğu bir kareyi paylaştı. Fotoğrafta Ardern müslüman bir kadınla sarılırken görülüyor ve üzerinde Arapça “Selam” ve İngilizce karşılığı olarak da “Barış” yazıyor.
Saldırıyı gerçekleştiren Brenton Harrison Tarrant isimli şahsın ikinci duruşması 5 Nisan tarihinde yapılacak.
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