"Yeni Zelanda'da sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir"

İZMİR (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ey Haçlılar biz buradayız, gelin de görelim. Ey Haçlılar bekliyoruz sizi, hadi gelin de kanınızda boğalım. Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanlarının emellerini hala fark edemediniz mi? Beka düzeyindeki tehlikeleri ve kaynağı yüzyıllar geriye giden husumetler hala idrak edemeyecek misiniz? Hiç kimse 'beka sorunu yok' demesin. Yeni Zelanda'daki bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir." dedi.

Bahçeli, Gündoğdu Meydanı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti-MHP İzmir Ortak Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nin Türkiye'ye, Türk milletine İzmir'e, milli beka ve milli birliğe hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, seçimlerin kutlu ve nurlu bir dirilişe kaynaklık etmesini Rabbinden niyaz etti.

Bahçeli, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadığını belirterek, "Ne husumet bitti, ne hain tükendi. Anadolu'yu fethedişimizin üzerinden 948 yıl geçti ama yankısı hala geçmedi, hesabı hala bitmedi." diye konuştu.